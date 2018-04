Les gagnants du concours d’illumination à Rivière-du-Loup

Dans le cadre de l’évènement La Magie de Noël, la Ville de Rivière-du-Loup tenait un concours d’illumination, qui avait pour objectif d’encourager les citoyens à embellir leur quartier à l’occasion des fêtes. Le secteur jugé cette année était le parc Cartier et le jury dévoile maintenant les résidences qui se sont illustrées.

La première position est allée au 112 rue Montcalm. Son propriétaire a reçu un chèque-cadeau de 200 $ à dépenser chez un marchand local. Le deuxième prix, de 100 $ cette fois, a été gagné par la résidence du 26 rue Verbois. Celle du 141 rue Viger a obtenu la troisième position et un chèque-cadeau de 50 $.

Les juges ont sillonné les rues les 5 et 6 décembre en soirée. Afin de retenir leur attention, les résidences devaient à la fois être garnies des plus beaux ornements du temps des fêtes, respecter la thématique de Noël et être illuminées de lumières au DEL. Le jury était composé du conseiller du secteur, Gérald Plourde, d’employés du Service loisirs, culture et vie communautaire et de bénévoles investis dans l’animation du quartier.