Collecte de sang du temps des fêtes

Quel est le plus beau cadeau à offrir en ce temps des fêtes? Certainement la vie! Héma-Québec vous invite à participer à une collecte de sang à Rivière-du-Loup.

Le mercredi 27 décembre et le jeudi 28 décembre, l’équipe mobile d’Héma-Québec et plusieurs bénévoles vous attendent au Centre de congrès de l’Hôtel Universel au 311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville. Elles seront de 13 h 30 à 20 h 30. L’objectif est d’accueillir quelque 225 donneurs le mercredi et 215 le jour suivant. En 2016, on avait atteint un total de 462 donneurs en deux jours.

Notez que cette collecte du temps des fêtes est organisée localement par la Sûreté du Québec poste de la MRC de Rivière-du-Loup et le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, en collaboration avec les étudiants en Techniques policières.