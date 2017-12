Ainée d’une famille de 10 enfants, Louise Labonté garde d’excellents souvenirs de ses fêtes de Noël en famille. «Pour nous, c’était un moment privilégié. Dans la famille de mon père, nous nous réunissions avant la messe pour jaser et nous partions tous pour la messe de minuit», se souvient avec plaisir Mme Labonté.

«À notre retour à la maison, nous partagions un repas chaud, une grande tablée pour laquelle ma mère préparait le repas. Mon grand-père paternel rassemblait tous les enfants autour de lui et nous racontait une histoire qu’il pouvait étirer jusqu’au moment de passer à table», poursuit la mairesse de Pohénégamook. «Aujourd’hui, je continue de fêter Noël en famille, la mienne. J’essaie de répéter ce que j’ai vécu avec mes enfants, nous vivons de bons moments ensemble», ajoute-t-elle.

«Au Jour de l’An, étant la plus âgée des enfants, il m’est arrivé de prendre soin de mes frères et mes sœurs», explique Mme Labonté. Parmi ses beaux souvenirs du nouvel an, il y a ces grandes fêtes du côté de son conjoint, un party la veille du Jour de l’An. Mme Labonté se rappelle également avec grand plaisir des soupers en famille, souvenir tangible de belles réjouissances.

«Cette période est festive mais également un peu nostalgique, quand je pense aux personnes qui nous ont quitté. C’est aussi une pause du quotidien», mentionne Louise Labonté qui a été réélue par acclamation en novembre dernier. «Je souhaite à tous et toutes un très joyeux Noël et une bonne année 2018 avec surtout de la santé», a-t-elle conclu.