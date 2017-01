Claude Gravel, la famille

Malgré un horaire chargé, alors que 2016 a été une autre année où se sont succédées les interventions de la caserne 37, sans parler de son implication au sein de l’Association des pompiers de l’Est-du-Québec (APEQ), le directeur du Service de sécurité incendie de Dégelis, Claude Gravel, a accepté de nous raconter ses plus beaux souvenirs de Noël.

«Pour moi, les plus beaux souvenirs de Noël dans ma jeunesse sont surtout tous les merveilleux moments que j’ai passés avec mes proches. Je garde de très beaux souvenirs des réveillons de famille avec mes grands-parents, mes parents ainsi que mes sœurs. Ces moments où tout le monde jase et s’amuse. Je garde de cette époque de très beaux souvenirs en mémoire et dans mon cœur.

Par la suite j’ai vieilli et ce que j’ai beaucoup aimé et que j’aime encore, est de voir les enfants s’amuser et rire. Un moment que je chéris beaucoup est de voir le sourire et l’émerveillement des enfants lorsqu’ils déballent leurs cadeaux de Noël. De savoir que nous avons passé la bonne commande au Père Noël me fait vraiment plaisir. Un autre beau souvenir est lorsque mes filles ont fait les anges à l’église lors de la messe de minuit. Ce que je souhaite pour les prochains Noëls, c’est d’avoir la chance de passer de beaux moments avec ceux que j’aime.

Je désire profiter de ce moment pour souhaiter un merveilleux et joyeux Noël à toute ma famille, à tous mes pompiers ainsi qu’à vous tous chers lecteurs. Surtout, n’oubliez pas d’être prudent.»