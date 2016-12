Le Noël qui a renversé la vie de Richard Lanctôt

La région des Basques a de nouveau prouvé cet été tout le talent qu’elle possède en baseball. Dans le calibre sénior, le Construction Michaël Bérubé a remporté la finale du championnat, poursuivant la tradition glorieuse du FM 107. Une partie de ce succès revient certainement au vétéran Richard Lanctôt, présent dans le sport pistolois depuis plusieurs années. Aujourd’hui, il partage un souvenir qui prouve une fois de plus qu’après la noirceur vient la lumière.

«Il y a 9 ans, j’ai vécu le Noël le plus difficile qui soit. À quelques jours de la fête familiale, j’ai perdu mon père, un décès qui survenait également quelques mois après celui de ma mère. Étant enfant unique, cette semaine-là a été très difficile, naturellement, d’autant plus que je n’étais plus avec ma copine de l’époque depuis peu.

Quelque temps avant le décès de mon père, j’avais décidé de mettre fin à un séjour à Trois-Pistoles. J’avais décidé de tout quitter… le baseball, mon emploi et mes amis pour retourner vivre à Montréal.

Tout a changé, cependant, le jour de son enterrement. J’ai reçu des messages inattendus d’amis, dont l’un de ma conjointe actuelle et l’autre d’un ami de longue date à qui je n’avais pas parlé depuis plusieurs années.

Ces appels et messages d’encouragement ont littéralement renversé ma vie et les projets que j’ai eus par la suite. J’ai vraiment tout réévalué, c’est-à-dire que de fil en aiguille, je suis revenu dans la région, j’ai réintégré le baseball et j’ai plus tard ouvert mon entreprise. Grâce à eux, je suis là où je suis aujourd’hui.

Malgré les évènements douloureux que j’ai vécus cette semaine-là, je garde un bon souvenir de ce Noël. C’est un peu un rappel pour moi que lorsqu’on pense que ça ne peut pas aller plus mal, la vie nous surprend. Après une fin, il y a toujours un début et j’ose penser que personne n’est oublié.»