Les grands rassemblements de Michel Lagacé

Homme de tous les débats et de tous les titres - de maire de Saint-Cyprien à préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, en passant par la présidence du comité Énergie éolienne Bas-Saint-Laurent - Michel Lagacé a eu une année 2016 fort occupée. Il a tout de même trouvé quelques minutes pour nous raconter un souvenir du temps des Fêtes.

«Quand j’avais 5-6 ans, je me souviens que les soirées du jour de l’An avaient lieu dans une petite maison, aujourd’hui centenaire, située sur la route 293 sud à Saint-Cyprien. Cet endroit, qu’habitent toujours mes parents aujourd’hui, accueillait plus de 60 personnes pendant le réveillon.

C’était de grandes soirées où toute la famille (tantes, oncles, cousins, cousines, grands-parents, etc.) se réunissait. Je me souviens que toutes les pièces de la maison étaient pleines et que l’atmosphère était très festive.

On jouait aux cartes et les repas étaient séparés en trois tablées, les plus vieux d’abord, chose qu’on ne voit plus aujourd’hui. Enfants, l’on courrait dans les corridors, sautaient sur les lits… Puis, plus vieux (et plus ratoureux), on s’organisait pour trouver les cadeaux, on les déballait et on refaisait l’emballage. On avait énormément de plaisir.

Pour moi, la période des Fêtes, c’est très animé, très familial. De tels rassemblements n’existent plus aujourd’hui, mais ils restent toujours d’excellents souvenirs.»