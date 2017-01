Rémi Lévesque, champion provincial de ballon sur glace

L’année 2016 aura aussi marqué le retour du hockey sénior à Trois-Pistoles avec le CIEL-FM. L’un des artisans de ce succès est le Pistolois Rémi Lévesque, actuellement président de l’équipe. Mais avant le hockey, il y a eu le ballon sur glace dans sa vie…

«Quand j’avais 17 ans, le ballon sur glace était une partie importante de ma vie. À Noël cette année-là, j’avais eu le plus beau cadeau que je pouvais souhaiter à ce moment : une sélection pour faire partie du club élite du Bas-Saint-Laurent qui allait représenter la région au grand tournoi provincial en février à Québec.

Je me souviens d’avoir par la suite été nommé capitaine de l’équipe et d’avoir remporté les grands honneurs. Personnellement, j’avais aussi très bien fait. C’était un évènement important et certainement une fierté pour moi. J’ai le trophée encore aujourd’hui, alors c’est un souvenir qui est encore très frais dans ma mémoire.

À l’époque, je jouais au ballon sur glace pour les Vautours de L’Isle-Verte, une formation commanditée par le défunt bar Belvédère, ainsi que par Mario Michaud, dont certains se souviendront. En saison, j’évoluais aussi pour une équipe appelée alors le CKRT-TV. En plus des matchs réguliers, nous étions amenés à nous promener un peu partout pour affronter des équipes locales. Nous avions vraiment beaucoup de plaisir.

Mes années de ballon sur glace sont assurément mes plus beaux souvenirs d’enfance reliés au sport, à l’hiver et au temps des fêtes. Encore aujourd’hui.»