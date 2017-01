«Inviter des gens seuls» - le père Gilles Frigon

Curé des paroisses de Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Épiphane, Saint-Modeste, L'Isle-Verte, Saint-Arsène et Cacouna, le père Gilles Frigon vit ce temps religieux intensément. «Pour moi c’est central, fêter la naissance du Christ», a-t-il mentionné.

Toutefois, il se rappelle avec plaisir la vie dans sa famille au cours de la période des fêtes. «C’était important pour mes parents d’inviter des gens seuls, des personnes de notre entourage. Ç’a toujours été un moment de réjouissance. Et quand on vieillit, ça nous reste d’avoir une attention spéciale pour les autres», a indiqué monsieur le curé.

Le père Frigon nous a souligné que le temps des fêtes représente aussi une période de vacances pour beaucoup de personnes : «Ça met une belle ambiance avec des réunions de familles et des moments de joie.»

Gilles Frigon est entré chez les Capucins il y a plus de vingt ans. Alors qu'il était en période de ressourcement à Cacouna, il a commencé à travailler avec le curé responsable des six paroisses du secteur. Lorsque le curé attitré est tombé malade, l'évêque lui a confié la responsabilité de ces paroisses. «Comme frère, on essaie aussi d’être proche de ceux qui sont isolés. Dans nos fraternités, on invitait également des personnes seules», des moments forts et précieux qui reflètent les qualités de l’homme.