Un Noël musical, avec Mathieu Rivest

Mathieu Rivest, directeur du Camp musical St-Alexandre, a décidé de se prêter au jeu et de partager l’un de ses meilleurs souvenirs de Noël, tout en musique.

«Cela va bientôt faire huit ans que l’on organise la célébration de Noël «Va nu pieds, pas perdus», à l’église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, le 24 décembre. C’est en collaboration avec François Lévesque et Manon Thériault. L’évènement permet aux chanteurs sans chorale fixe et aux artistes de la région de pouvoir se rassembler lors d’une même performance. Nous sommes presqu’une centaine de participants, tous des musiciens avec une culture musicale riche. On se voit une ou deux fois pour les répétitions, avant le concert.

C’est un échange culturel de répertoire de Noël, à la fois entre les artistes, mais aussi avec le public. J’ai l’impression que la tradition de la messe de minuit à Noël est en train de se perdre, c’est pourquoi il est important de la partager avec le plus de gens possible. Ça me fait particulièrement du bien de retrouver tous ces artistes dans la période des Fêtes. Ça me rappelle mes années à Québec, il y avait aussi une messe particulière pour Noël où mes amis musiciens à l’université et moi allions jouer, à l’église La Nativité de Notre-Dame de Beauport. Je pense que c’est important d’avoir amené un évènement comme celui là dans la région de Rivière-du-Loup.»