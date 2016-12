40 000 litres de lait aux familles en situation de pauvreté pour Noël

À l'approche de Noël, Les Producteurs de lait du Québec ont donné 39 157 litres de lait aux plus démunis, pour un total de 741 684 litres de lait offerts aux familles en situation de pauvreté en 2016.

« Le don de lait des Producteurs de lait du Québec se fait chaque année dans un geste de solidarité avec les familles québécoises aux prises avec des difficultés financières. Nous remercions tous les partenaires de l'industrie laitière qui font que des familles d'ici peuvent compter sur un aliment de base essentiel durant le temps des fêtes », a déclaré le président des Producteurs de lait du Québec, monsieur Bruno Letendre.

Le phénomène de pauvreté et de sous-alimentation ne frappe pas que durant la période des fêtes, mais quotidiennement. Conscients de l'importance du lait pour la santé des bénéficiaires des banques alimentaires, les producteurs, transporteurs et transformateurs du secteur laitier ont donné près de 9,5 millions de litres de lait qui se retrouvent dans différents produits laitiers distribués aux plus vulnérables depuis la signature du premier protocole d'entente avec les banques alimentaires en 2003.

Les partenaires du secteur laitier québécois s'engagent depuis les 13 dernières années à mettre en œuvre le programme de production destiné aux organismes d'aide alimentaire. Il ne s'agit pas d'un programme de récupération, mais bien d'un véritable programme de dons planifiés sur une base continue et annuelle, rendu possible grâce à la collaboration des producteurs, des transformateurs et des transporteurs de lait qui s'y engagent individuellement.

En 2016, ce sont 428 326 litres qui ont été donnés dans le cadre de ce programme. En plus des quantités de ce programme de dons de lait, les Producteurs de lait du Québec ainsi que des partenaires ciblés ont ajouté des dons totalisant 274 201 litres de lait au cours de l'année.

DONS DE LAIT POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2016

Les Producteurs de lait du Québec ont remis 39 157 litres de lait à plus de 100 organismes au Québec, dont :

15 000 litres de lait à Jeunesse au Soleil pour la région de Montréal;

1 800 litres à l'organisme Action Nouvelle Vie à Longueuil;

1 700 litres pour Moisson Québec;

1 000 litres à la Société Saint-Vincent de Paul de Québec.



PROGRAMME DE DONS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS

Dons en 2016 : 428 326 litres de lait TOTAL depuis 2003 : 9 498 360 litres de lait