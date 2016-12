Noël en famille pour Ingrid St-Pierre

L’année 2016 a certainement été marquée par des réussites pour l’auteure-compositrice-interprète originaire de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano), Ingrid St-Pierre. Elle a remporté en octobre dernier son premier Félix en carrière lors du Premier gala de l’ADISQ pour son album «Tokyo». Elle raconte ici son plus beau souvenir de Noël.

«C’est certains que mes plus beaux souvenirs viennent d’une tradition familiale. Quand j’étais jeune, nos parents nous couchaient tôt la veille de Noël et venaient nous réveiller vers 23 h 30. On recevait notre pyjama de Noël et après on partait à pied chez ma tante qui ne restait pas loin pour réveillonner le 24 décembre au soir. C’était très familial, avec mes parents, mon frère, ma sœur, et la famille élargie.

Le 25 décembre, on s’assoyait dans le salon et on faisait nos blocs Legos qu’on avait reçus la veille avec nos cousins, et on mangeait les restants du souper de la veille. Ce sont vraiment de beaux souvenirs du temps des Fêtes à Cabano. J’y vais à tous les ans. Cette année, ce sera différent parce que mon garçon aura plus conscience de Noël. Il aura la chance de voir toute sa famille élargie, parce que nous restons à Montréal.»