Les traditions familiales sont importantes pour Mélanie Bélanger

On entend souvent l’expression «les enfants apprennent de leurs parents» pour vivre leurs passions et leurs propres expériences dans la société. Les traditions familiales au cours de la période des fêtes sont d’ailleurs très importantes pour Mélanie Bélanger, coordonnatrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) du Témiscouata.

«Dans mon enfance, je n’ai pas de souvenirs précis qui ont marqué un Noël en particulier; ce sont plutôt toutes les traditions familiales qui ont contribué à la magie de cette fête. Chaque année, mon père nous amenait, ma sœur et moi choisir et couper le sapin. Cette journée était spéciale pour nous puisqu’elle marquait le tout début du temps des fêtes», indique Mme Bélanger.

«De son côté, ma mère passait des heures à préparer plein de petits gâteaux pour offrir à la famille lors du réveillon et il n’était pas question d’y goûter avant ! Bien entendu les rassemblements familiaux étaient et demeureront de bons moments passés tous ensemble à s’amuser, à déguster les bons desserts et à commenter le sapin coupé par mon père… puisqu’il n’était pas toujours parfait !», poursuit-elle.

«Maintenant, mère de deux enfants, c’est à mon tour de préserver et de transmettre ces traditions», conclut la jeune femme.