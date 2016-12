125 000 blocs LEGO pour les fêtes

Harry Dumas et Yves Perron sont des passionnés de blocs LEGO. Tous deux employés de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, ils y créent depuis l’an dernier un immense village pour les fêtes de Noël et du Jour de l’An, monté avec des réalisations en blocs LEGO. Celui-ci sera visible jusqu’au 3 janvier.

Harry réalise des choses qui bougent, un train, une grue mécanique, une auto, etc. Yves fait surtout des maisons. Une passion commune qui s’est développée depuis six ans. «Cette année, c’est plus gros et par thèmes, nous avons beaucoup de nouveautés», a souligné Harry Dumas.

Les concepteurs estimaient que près de 100 000 blocs LEGO avaient été nécessaires pour la réalisation des pièces de leur village en 2016. «Cette fois, c’est environ 125 000», a indiqué M. Dumas. Les différents items ont été transportés sur place pour monter le village. Vous le remarquerez dans le hall d’entrée de l’hôtel, à l’arrière du grand escalier.

De nombreuses heures leur ont été nécessaires pour faire tout ce travail d’assemblage. «Si on suit un plan, on peut mettre une dizaine d’heures pour une réalisation. Mais si tu crées des choses, c’est infini», a indiqué Yves Perron. Pour sa part, Harry Dumas est rendu dans la robotique avec les blocs LEGO. Il a notamment monté un éléphant programmé par ordinateur. Pour les deux hommes c’est une passion et également une façon de relaxer.