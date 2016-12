Leurs mains ont donné et leur cœur s’est réjoui

Le jeudi 22 décembre et au cours des jours précédents, de nombreux bénévoles se sont mis au travail pour préparer environ 400 paniers de Noël à Rivière-du-Loup. Leur cœur s’est réjoui en posant ce geste de solidarité pour des personnes plus démunies dont le Noël est devenu un peu plus joyeux.

Ces bénévoles n’ont pas agi seuls, on doit également remercier toutes les personnes qui ont pris un instant pour préparer et donner des denrées non périssables, d’autres qui ont préféré faire un don en argent et des commerçants qui ont emboité le pas pour rendre plus agréables ces fêtes de Noël et du Jour de l’An.

«Plus de 50% des demandes nous proviennent de personnes vivant seule. Nous notons beaucoup de nouvelles personnes par rapport à l’an dernier et donc d’anciennes qui n’en ont vraisemblablement pas eu besoin cette année», a précisé Gilles Lapointe, l’un des coordonnateurs de l’équipe d’une trentaine de bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Patrice. «Nous avons également remarqué que la clientèle a rajeuni, il y a beaucoup de personnes seules dans la vingtaine et la trentaine. Notons aussi que la cueillette des denrées non périssables et des dons en argent a été au-delà de nos espérances», a poursuivi Léopold Robichaud, également coordonnateur de la campagne des paniers de Noël dans ce quartier.

Info Dimanche s’est adressé aux bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul, mais nous ne devons pas passer sous silence le travail fait par les équipes des autres quartiers de Rivière-du-Loup. À Saint-Ludger, cette campagne des paniers de Noël est supervisée par Micheline Mercier et Julien Perron. Dans Saint-François, l’équipe de bénévoles est menée à bon port par Diane Côté, Gilles Pelletier et Luc Rousseau. À eux et tous leurs lutins au grand cœur, merci!

Ainsi, 400 paniers de Noël ont été remis à des personnes plus démunies le 22 décembre à Rivière-du-Loup. On en comptait environ 170 dans Saint-Patrice, 120 dans Saint-François et 110 dans Saint-Ludger. Certaines personnes ne pouvant pas se déplacer pour aller chercher leur boite, une équipe de bénévoles s’est chargée de leur apporter. Les paniers de Noël sont remplis de denrées.

Ils contiennent également un coupon d’achat dans un marché d’alimentation de Rivière-du-Loup d’une valeur de 25 $ pour une personne seule et de 35 à 50 $ pour une famille. «Ces coupons servent à obtenir des denrées périssables, rien d’autre», a précisé M. Lapointe.