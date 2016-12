Des pères Noel sillonnent la municipalité de Saint-Clément

Mardi le 20 décembre, six pères Noël accompagnés de leurs lutins s’étaient donné rendez-vous dans la petite municipalité de Saint-Clément pour propager l’esprit de Noël.

Pour les membres de la table d’harmonisation de Saint-Clément, le temps des fêtes devrait être un des moments les plus réjouissants de l'année. Le comité a alors recruté pères Noël et lutins afin de rencontrer chaque citoyen.

Lors de cette soirée, c’est plus de 200 foyers qui ont été visités. Le but de ces visites était d’offrir un peu de joie ainsi qu’un petit présent aux Clémentois et Clémentoises. Le père Noël a remis à toute la population une carte de souhaits fait à la main par madame Thérèse St-Pierre et une canne de bonbon. Les aînés de 70 ans plus ont reçu également de la soupe et un cupcake.

Les citoyens ont grandement apprécié l’initiative de la table d’harmonisation. Le comité espère avoir faire sourire et avoir propagé l’esprit des fêtes dans le cœur de la population. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont rendu cette initiative possible dans le plus grand des secrets.