Les horaires de la Ville modifiés pour les Fêtes

Pour la période des Fêtes, l’horaire des bureaux de la Ville de Rivière-du-Loup et des divers services municipaux sera modifié, afin de tenir compte des fériés et congés à venir.

Ainsi, les bureaux administratifs de la Ville seront ouverts jusqu’au vendredi 23 décembre, puis fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. Cet horaire prévaut tant pour les bureaux de l'hôtel de ville, du complexe Jean-Léon-Marquis, de l’édifice Rosaire-Gendron, de la Maison de la culture, que du Centre Premier Tech.

En tout temps pendant cette période, les citoyens peuvent composer le 418 862-2121 pour signaler une urgence municipale, par exemple un refoulement d’égout, un bris d’aqueduc ou une entrave majeure à la circulation. Une centrale d’appels s’assurera de contacter le contremaitre de garde.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque sera fermée du 24 au 26 décembre, de même que du 31 décembre, au 2 janvier. Elle respectera son horaire habituel du 27 au 30 décembre inclusivement et le reprendra officiellement à compter du 3 janvier.

CENTRE PREMIER TECH

Les deux arénas ne feront pas bande à part et seront également fermés du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier. Plusieurs séances prolongées de patinage libre seront offertes gratuitement sur les deux glaces du 27 au 30 décembre et les 3 et 4 janvier. L’horaire complet est disponible dans la section « agenda » au ville.riviere-du-loup.qc.ca.

PISCINE DU CÉGEP

La piscine du Cégep gardera elle aussi ses lumières éteintes du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier. Des bains libres familiaux seront offerts de 13 h à 16 h du 27 au 30 décembre, ainsi que des séances d’entrainement en longueur les 28 et 30 décembre, de 6 h 30 à 8 h. L’horaire habituel reprendra dès le 3 janvier en soirée, avec cependant l’ajout de bains libres prolongés du 4 au 6 janvier de 13 h à 15 h 30, pour les familles.

SORTIES EXTÉRIEURES

La température glaciale des derniers jours et les précipitations de neige auront eu l’avantage de permettre de préparer la presque totalité des installations sportives extérieures. Les patinoires de quartier sont ouvertes depuis le 19 décembre. Il est recommandé de valider l’horaire en ligne avant de se déplacer. Également, il est suggéré d’appeler pour vérifier l’ouverture les 24 et 25 décembre et les 31 décembre et 1er janvier.

L’anneau de glace Frontenac est accessible depuis quelques jours. L’horaire quotidien au cours de la période des Fêtes est de 10 h à 22 h, à l’exception des journées de Noël et du jour de l’An, où ils seront fermés, et des 24, 26, 31 décembre et 2 janvier, où ils fermeront à 17 h. Dès qu’il sera prêt, l’anneau de glace du parc Blais sera ouvert selon le même horaire.

La page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire est également une source fiable de renseignements : www.facebook.com/serviceloisirsrdl.