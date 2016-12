Mon plus beau souvenir de Noël, par Charlie et Alexandra

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Marie-Pier Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Bonne lecture !

Mon plus souvenir de Noël

par

Charlie Pinet

Mon plus beau souvenir de Noël était à Saint-Cyprien, le 31 décembre, chez mon parrain et ma marraine. À 9 heures du matin, j’étais en train de faire de la motoneige avec mon grand frère. J’avais acheté ma propre motoneige à 75$. C’était un moment extraordinaire, car je pouvais maintenant faire de la motoneige chaque jour et chaque seconde avec mon père. Vers midi, on a mangé de la pizza et pour le dessert, du sucre à la crème que ma marraine avait fait. C’était délicieux. Devinez quoi? Après avoir mangé, on est retourné en motoneige.

Mon plus beau souvenir de Noël

par

Alexandra St-Pierre

C’était en 2015, le 24 décembre, de gros flocons de neige blanche tapissaient les routes à Mont-Joli. J’avais 10 ans et demi. Toute la famille du côté de ma mère était là. Mon parrain et ma marraine avec leurs enfants étaient tous là en même temps pour la première fois. En cadeau, j’ai reçu un beau manteau d’hiver. Pour le souper, nous avons mangé de la fondue chinoise, mon repas préféré. Chaque minute, je ressentais le même sentiment… de la bonne humeur.