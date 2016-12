Mon plus beau souvenir de Noël, par Nathan et Samuel

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Marie-Pier Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Bonne lecture !

Mon plus beau souvenir de Noël

par

Nathan Ruel

Mon plus beau souvenir de Noël est quand mes parents m’ont acheté le temple lion LEGO The Legend Of Chima. J’étais avec mes grands-parents du côté de mon père et avec ma tante, mes parents et deux amis de mes grands-parents. J’avais 7 ans. Nous étions tous chez mes grands-parents , aux alentours de 10h15. J’étais fatigué, mais je pouvais rester. J’ai déballé mon cadeau et j’étais surpris et content. J’ai dit un gros : «MERCI!!!! VOUS ÊTES LES MEILLEURS PARENTS AU MONDE!!!!!!MERCI!!!MERCI!!!»

Ce jeu était très dispendieux. Chaque fois que je le détruisais, je le reconstruisais aussitôt. C’était amusant et drôle sauf que vers 10 ans je n’aimais plus vraiment les legos. Maintenant, je joue davantage avec mon Ipod.



Mon plus beau souvenir de Noël

par

Samuel Gagnon

Mon plus beau souvenir de Noël est chez moi en famille avec ma mère, James, papi et ma tante Claire. En dessous du sapin, il y avait plein de cadeaux pour chacun de nous, ma mère a eu un coffret de Rémi et un exerciseur pour faire de la musculation et de la course. James a eu des outils de construction. Ma tante Claire n’a rien reçu malheureusement ni papi, mais il a dit que son plus beau cadeau c’est de me voir déballer le faucon en lego qui était mon plus gros cadeau cette année-là. C’était un Noël parfait!