Jean-François Morency et Jacky Lévesque mettent la main sur un 2ème Bonichoix

Jean-François Morency et Jacky Lévesque, deux entrepreneurs du KRTB continuent de faire croître le plaisir de mieux manger dans la région avec l’acquisition, le 22 juin dernier, du Bonichoix de Rivière-Bleue.

Pour les deux hommes d’affaires, c’est un deuxième projet qui voit le jour en tout près d’un an, avec l’acquisition en avril 2017 du Bonichoix de Saint-Jean-De-Dieu. L’idée est d’ajouter une offre de fruits et légumes coupés ainsi qu’une vaste sélection de viande prêt-à-cuire. Tous les emplois seront conservés et certains nouveaux postes seront même crée pour répondre à la demande des clients.

La combinaison des deux entreprises représente un chiffre d’affaires de plus de 6 M$ par année, avec un réseau d’employés de qualités regroupant 40 personnes.

La fraîcheur, la variété et les nouvelles saveurs sont autant de priorités pour les deux entrepreneurs de moins de 40 ans.

Ils se feront un plaisir de vous servir à l’un ou l’autre des deux établissements, soit au 56 rue principale nord à Saint-Jean-De-Dieu et maintenant au 25 rue des Pins Est à Rivière-Bleue.

Marché Bonichoix des Pins Enr.

25 Rue des Pins E,

Rivière-Bleue, QC G0L 2B0

Téléphone : (418) 893-2296