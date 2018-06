Un dynamisme renouvelé pour les Immeubles GLMC

Vous l'aurez remarqué en bordure des rues, dans les pages de votre journal Info Dimanche, sur son site Internet, les Immeubles GLMC a renouvelé son image. Plus vif, plus dynamique, plus épuré, le visuel de l'agence immobilière s'est rafraichi.

Les 11 courtiers et courtières de GLMC se distinguent par leur professionnalisme, leur expertise et leur disponibilité. Sachant être à l’écoute de leur clientèle afin de cerner leurs besoins, ils sauront vous mettre en confiance.

Leurs conseils avisés vous permettront de réaliser vos transactions immobilières en toute simplicité, sans inquiétude.

GLMC

103, rue Hôtel-de-Ville

Rivière-du-Loup

Québec, Canada G5R 4P9

info@glmc.ca

Téléphone : 418 862-9015

Télécopieur : 418 862-3838