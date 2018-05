La relève prend place chez Info Dimanche

Avec la satisfaction du devoir accompli après 25 ans de loyaux services, le représentant en solutions médias chez Info Dimanche, Guy Bouchard prend une retraite fort méritée. C’est Étienne Morissette qui prendra la relève.

«Après 25 années à faire partie de la grande équipe Info Dimanche, je passe maintenant le flambeau à Étienne Morissette, qui à son tour vivra une belle expérience professionnelle, soit conseiller des gens d’affaires et contribuer à leur essor», a souligné M. Bouchard.

Fidèle à ce qui a été la ligne directrice de sa carrière, Guy a placé au centre de ses préoccupations ses nombreux clients avec qui il a tissé de solides liens au fil des ans. «À vous, chers clients, je tiens à dire merci pour la confiance que vous m’avez accordée et j’ai grandement apprécié la belle complicité établie au cours de ces années.»

ÉTIENNE MORISSETTE

C’est donc Étienne Morissette, après des études en Gestion de commerce à Québec, qui reprend le relai. «C’est un honneur et un défi pour moi de poursuivre le travail colossal accompli par Guy. Ce sont de grands souliers à chausser, et j’aborde cette opportunité avec enthousiasme, avec mon propre style et ma touche personnelle.»

«Je voudrais remercier Guy, de sa confiance, ce fut un plaisir de travailler avec lui. Son professionnalisme est inspirant. Merci Guy», a conclu Étienne Morissette.

Pour rejoindre Étienne Morissette :

Courriel : etienne@infodimanche.com

Cellulaire : 418-860-8941

Bureau : 418-862-1911

Adresse : 72, rue Fraser

Rivière-du-Loup, Qc

G5R 1G3, Canada