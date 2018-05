Auberge de la Pointe: des horizons à découvrir

L’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup a ouvert officiellement ses portes le 1er mai pour la saison estivale 2018. En opération depuis 1957, l’Auberge continue de se renouveler année après année et propose plusieurs nouveautés à sa clientèle.

Le tout débute avec l’arrivée à l’Auberge des deux anciens propriétaires du restaurant Chez Antoine, Yannick et David Beaulieu, qui se joignent à l’équipe déjà en place. David renforcera la brigade culinaire, dirigée par Pascal Pelletier et Martin Matte, alors que Yannick sera le responsable de la salle à manger comme maitre d’hôtel et serveur et il sera également à la tête du tout nouveau service de sommellerie de l’Auberge.

On note entre autres la création d’une carte de vins qui reste abordable, mais elle contiendra également une page prestige pour les amateurs de grands crus.

Des rénovations ont été effectuées pendant la période de fermeture de l’Auberge. Les salles de bains dans les chambres du Pavillon des Iles ont été complètement rafraichies, pour répondre aux standards 4 étoiles, et composées en majeure partie de céramique, de style ardoise.

Le Mirador a aussi un nouveau décor que les visiteurs pourront découvrir cet été, en plus de sa traditionnelle grande terrasse avec vue sur le fleuve. De plus, un petit bâtiment sera installé près des jeux pour les enfants, «L’Auberge des tout-petits», avec des jeux, vidéo ou non et des crayons à colorier, une petite cabane qui deviendra rapidement un repère pour les jeunes.

L’AUBERGE

L’Auberge de la Pointe compte 117 chambres avec la certification 4 étoiles, deux restaurants, une piscine intérieure, un centre de santé, un théâtre d’été, un centre de congrès pouvant accueillir 250 personnes, ainsi que des salles multifonctionnelles.

De 2007 à aujourd’hui, plus de 5 M$ ont été investis dans l’entreprise en diverses améliorations.

Comptant sur une équipe d’une centaine d’employés, l’Auberge de la Pointe, propriété de Charles Labrecque, Marc-Antoine Côté et Jean Côté sera ouverte du 1er mai au 25 octobre 2018, en raison de la venue du congrès Bienvenue Québec, à la mi-octobre.

AUBERGE DE LA POINTE

10 Boulevard Cartier

Rivière-du-Loup

QC G5R 3Y7

1 (418) 862-3514