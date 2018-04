PhysioÉnergie, un nouvel emplacement spacieux qui laisse la clientèle sans « maux »!

La Clinique PhysioÉnergie de Cabano, propriété de Marie-Andrée Michaud a procédé à l’inauguration de son nouveau local et de son logo, le 19 avril dernier, au 826-A, rue du Centre à l’occasion d’une formule « 5 à 7 ».

Une quarantaine de personnes ont pu découvrir un local tendance qui offre des salles de soins beaucoup plus vastes qu’auparavant, en plus d’équipement neuf. Le déménagement de la clinique, qui était située sur la rue Commerciale à Cabano, laisse maintenant place à un espace client plus confidentiel.

Lors de la soirée, cette dernière a aussi procédé au dévoilement de son nouveau logo, une image qui représente le corps en mouvement, l'avancement et l'ouverture. Les lignes pointillées en courbe démontrent la souplesse de l’entreprise. Ce logo vient s’harmoniser avec celui de ses cliniques du Transcontinental et du Kamouraska pour une image plus unifiée de l’entreprise.

Dès septembre prochain, au même endroit, la clientèle pourra bénéficier d’un service d’ergothérapie. À noter que le nouvel emplacement est situé dans l’ancien presbytère de Cabano. Un cachet patrimonial unique s’y retrouve puisque la voûte originale de l’endroit a été conservée.

826-A, rue du Centre

Témiscouata-sur-le-Lac

(418) 854-5555