Une présentation bien appréciée avec G.V.Q.

Le lundi 26 février, Hélène Rioux, conseillère en voyages, a présenté sa soirée d'information concernant les circuits de la saison 2018 en compagnie d’André Bergeron, guide accompagnateur pour Groupe Voyages Québec. La présentation a attiré pas moins d’une centaine de personnes.

Il faut savoir que Mme Rioux organise des voyages depuis maintenant 15 ans et qu’elle est aussi guide accompagnatrice pour certains circuits.

Dès 16 h, avec la collaboration de M. Bergeron et en images, ce dernier a présenté la description de deux circuits-voyages en intégrant ceux d’une seule journée dans la catégorie spectacle. Un excellent souper sur place avec le Restaurant Le Gueuleton de Saint-Jean-de-Dieu a aussi été offert et apprécié.

Par la suite, les deux guides ont poursuivi leur récit en nous présentant les autres voyages présents sur la liste que les participants ont reçue à leur arrivée.

La soirée s’est terminée avec un tirage de plusieurs prix de présence suivi d'un petit lunch. Hélène Rioux tient à remercier grandement tous les bénévoles qui lui ont prêté main-forte pour cette soirée réussie.

Si vous désirez avoir des renseignements sur les voyages qu’Hélène organise tels que Pittsburgh, Las Vegas, une croisière au canal de Panama et un combiné croisière et autocar aux Îles-de-la-Madeleine en croisière, sans compter les voyages pour assister à des spectacles, dont Notre-Dame-de-Paris, Footloose, les Valses de Vienne, La Fabuleuse Histoire d’un Royaume avec croisière sur le fjord et Noël en automne au l'hôtel Cap-aux-Pierres.

Pour plus d’informations :

Hélène Rioux

418-868-5888

m_helenebr@hotmail.com

Collaboration spéciale : Micheline Côté