La Voute : un concept à découvrir

Véritable centre d’expertise en optimisation organisationnelle lancé par l'entrepreneure Paméla Bérubé, La Voûte, a ouvert ses portes le 15 janvier au centre-ville de Rivière-du-Loup. Ce concept, unique au Bas-Saint-Laurent, vise à aider les organisations et leurs ressources à atteindre un niveau supérieur.

La Voûte est la ressource vers laquelle les entrepreneurs se tournent lorsqu’ils souhaitent changer leur façon de faire concernant les stratégies de vente, les finances, l’exportation, la planification stratégique, les communications et le marketing ou encore les ressources humaines. La Voûte propose également une programmation de formations et de conférences, un service de client mystère, ainsi que la location de deux salles de réunions modernes et adaptées.

Les bureaux de l’entreprise accueilleront aussi un médecin spécialisé en médecine du travail de la Cité médicale de façon mensuelle. C'est sans parler du jeu d’évasion qui se déroule sous le thème du «hold-up» dans lequel des équipes de six personnes et moins doivent s'unir pour sortir d'une pièce verrouiller : la voute.

La programmation complète du Centre La Voute est disponible à l'adresse suivante : centrelavoute.com. À noter qu'il désormais possible de réserver en ligne à cette même adresse.

Centre La Voute

106, rue Lafontaine

Rivière-du-Loup

G5R 3A1

418-863-8297

info@centrelavoute.com