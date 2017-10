Concours Bulles et tartares à volonté au Shaker !

Le Shaker de Rivière-du-Loup, en collaboration avec Info Dimanche, vous offrent gratuitement et à volonté bulles et tartares!

Le Shaker, l'endroit par excellence pour vos soirées au KRTB lance un concours unique, qui s’adresse aux groupes - famille, amis, collègues, coéquipiers - comptant entre 10 à 20 personnes. Pour participer, il suffit d’expliquer brièvement les raisons pour lesquelles votre groupe mérite cette soirée tout inclus. Un tirage effectué parmi les meilleures candidatures vous permettra de vivre une soirée unique VIP, bulles et tartares à volonté, dans l’univers Shaker.

«Il y a des organismes, des regroupements de bénévoles, des familles, des travailleurs, mais il y aussi des groupes d’amis ou des équipes sportives qui ont besoin d’un moment pour se retrouver, pour festoyer, pour décrocher et le Shaker est l’endroit idéal… alors je leur offre cette soirée», lance le propriétaire du restaurant Dominic Côté.

Pour plus de détails pour le concours Shaker, consultez le site web d’Infodimanche, la page Facebook et évidemment le journal Info Dimanche dès le 11 octobre. Amenez votre gang au 95, rue des Cerisiers et laissez le Shaker vous gâter !

Shaker

95 Rue des Cerisiers

Rivière-du-Loup

QC G5R 0H1

Téléphone : (418) 605-9595