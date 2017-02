Hôtel 1212, une référence au Témiscouata

Le 1212 c'est une histoire à succès qui prend son envol en 1985. Le propriétaire, Jean-Marie Castonguay a su s'entourer de sa famille et d'une solide équipe d'employés. Après une suite d'agrandissements et rénovations importantes c'est aujourd'hui un fleuron en hébergement et restauration pour l'industrie touristique au Témiscouata.

En plus d'une section motel, de chambres d'hôtel de qualité, d'une grande salle polyvalente, piscine, spa et salle de conditionnement, l'établissement peut se vanter d'offrir une restauration réputée et très variée. Chaque jour de la semaine, en plus des choix à la carte, on y propose des menus vedettes: brunch et buffet, boeuf braisé, brochettes, crêpes, pasta-bar, bbq et côtes-levées.

Au 1212, on dort bien et on mange bien ... un slogan qui résume bien la réalité.

Hôtel 1212

612, Avenue Principale, Dégelis, QC, ( sortie 12, Autoroute 85 ), G5T 0E2

Téléphone : (418) 853-1212 ou (418) 853-2333 - Sans frais : 1-800-267-2334

Courriel : info@le1212.com

Site web : http://le1212.com/fr/accueil

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Motel-Restaurant-Bar-le-1212-Inc/120075631393990