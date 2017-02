Clinique dentaire Danny McNeil, une nouvelle adresse

Propriétaire de sa clinique à Rivière-du-Loup depuis 2000, le Dr Danny McNeil vient de la re-localiser dans un espace beaucoup plus grand et fonctionnel. Trois dentistes, Dr Jérôme Goulet, Dre Nancy Turcotte, Dr Danny McNeil et une équipe de professionnels axée sur le service, l'esthétique et la technologie sont à l’écoute de vos besoins.

À la Clinique dentaire Danny McNeil, il importe de vous proposer le plan de traitement le mieux adapté à votre situation. Que ce soit pour un traitement de canal, la pose d'implants ou une réhabilitation dentaire complète, les efforts sont constamment orientés vers votre confort et votre bien-être.

Pour plus de détails sur tous les dentistes et les soins prodigués à la clinique, vous êtes invités à parcourir le site Web. Vous y découvrirez une équipe humaine des plus professionnelles et compétentes.

Clinique dentaire Danny McNeil

62 rue Témiscouata, ( ancien local de la Caisse St-Ludger )

Rivière-du-Loup. Qc G5R 2X9

418-862-7002

info@cliniquedentairedannymcneil.com

Facebook: https://www.facebook.com/cliniquedentairedannymcneil2015/?ref=ts&fref=ts

Site web: http://www.cliniquedentairedannymcneil.com/