Clinique de denturologie Thériault & Pomerleau, nouvelle adresse plus accessible

Depuis 2005, les denturologistes Thériault et Pomerleau offrent les services de fabrication et de réparation de prothèses dentaires entièrement fabriquées à la main dans leur laboratoire.

Grâce à la confiance accordée par leur fidèle clientèle et à la demande toujours grandissante, les propriétaires de la clinique Anne Thériault et Christian-Jacques Pomerleau sont fiers de vous accueillir dans leurs nouveaux locaux situés au 193, rue Fraser à l'intersection de la rue Fraser et des Cerisiers.

Les denturologistes Thériault et Pomerleau c'est une équipe de trois denturologistes expérimentés et dévoués. Christian-Jacques Pomerleau, Anne Thériault et Christian Lemieux mettent tout en oeuvre pour concevoir des prothèses dentaires répondant au plus haut standard de qualité dans le domaine. Que ce soit pour des prothèses sur implants, partielles ou complètes, les prothèses appelées de précision sont faites de façon personnalisée vous permettant de mordre dans la vie à pleines dents!

Si votre santé dentaire vous tient à coeur, consultez dès maintenant l’un des trois denturologistes qui se fera un plaisir de vous écouter et de vous conseiller afin de vous offrir un sourire et un confort dont vous avez toujours rêvé!!

Clinique de denturologie Thériault & Pomerleau

193, rue Fraser, (coin Fraser et Des Cerisiers)

Rivière-du-Loup QC, G5R 1E2

418-862-2780