L’amplificateur cellulaire: la solution en région

Les téléphones cellulaires sont plus que pratiques, la preuve n'est plus à faire. Par contre, lorsque le signal est trop faible pour utiliser l'appareil, on se retrouve dans une situation plutôt frustrante: impossible de passer ou recevoir un appel sans que le signal coupe.

Le seul endroit où votre téléphone fonctionne est le toit de votre maison. Vous êtes tannés de manquer des appels lorsque vous êtes sur la route. Malheureusement, le KRTB n’est pas épargné. Heureusement, des solutions existent.

Une solution tant pour le véhicule que la maison qui peut même s’offrir en cadeau de Noël. L’amplificateur de signaux cellulaires «weboost» est la réponse à vous soucis. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Électronique Mercier à Rivière-du-Loup au 418-862-7269.