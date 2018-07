Réouverture de l’intersection des rues Fraserville et Saint-Pierre

À compter de ce samedi 7 juillet au plus tard, l’intersection des rues Fraserville et Saint-Pierre sera rouverte à la circulation. C’est une nouvelle qui sera certainement accueillie avec joie par ceux qui empruntent généralement cette artère pour leurs déplacements d’est en ouest et qui n’auront plus à contourner le secteur.

Les nouvelles conduites de la rue Fraserville seront également mises en service. Les résidents du quartier Saint-François pourraient donc noter une coloration de l’eau au départ. Celle-ci n’affecte en rien la qualité de l’eau, qui demeure entièrement potable. Pour remédier à la situation, laisser simplement couler jusqu’au retour à la limpidité.

ACCÈS AUX COMMERCES

Compte tenu de la levée de l’entrave, l’accès au garage d’Auteuil et à la clinique vétérinaire sera de nouveau possible. Toujours au cœur des travaux, le coiffeur situé à l’intersection des rues Saint-Pierre et Saint-Paul est accessible via cette dernière, depuis l’intersection avec la rue Pouliot.