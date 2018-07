Un poids lourd percute des arbres sur l’autoroute 20

Un véhicule lourd s’est renversé jeudi sur l’autoroute 20, à la hauteur du kilomètre 424, près de Saint-Roch-des-Aulnaies. Actuellement, les autorités procèdent à son remorquage.

Pour une raison toujours inconnue, le conducteur aurait perdu le contrôle, quitté la route et terminé sa course en percutant des arbres. Sous l’impact, le camion et la remorque se sont renversés.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, un autre véhicule aurait été impliqué dans cet incident. Heureusement, personne n’aurait subi de blessures graves.

La scène reste néanmoins spectaculaire. La circulation est d’ailleurs ralentie par des travailleurs du MTQ et des agents de la Sûreté du Québec le temps que les remorqueurs effectuent leur travail.