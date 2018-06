Jocelyn Réal Dubé écope de 30 mois de prison

L'incendiaire de la Société St-Vincent-de-Paul, Jocelyn Réal Dubé, a finalement reçu sa sentence le jeudi 21 juin au palais de justice de Rivière-du-Loup. La juge Andrée St-Pierre l’a condamné à 30 mois d’emprisonnement.

Les procureurs au dossier n’avaient pu s'entendre sur une peine commune. La couronne représentée par Me Manon Gaudreault réclamait une peine de 36 mois de détention, alors que Me Félix Pouliot qui défend Jocelyn Réal Dubé demande plutôt 24 mois un jour.

La magistrate a donc coupé la poire en deux, en optant pour une peine de six mois supérieure à ce que souhaitait la défense et six mois de moins que réclamé par le ministère Public.

Rappelons que Jocelyn Réal Dubé a plaidé coupable en avril dernier à plusieurs des accusations auxquelles il faisait face, dont celles d'incendie criminel, d'introduction par effraction et de méfait. Depuis, les procureurs ont été incapables de s'entendre pour une proposition commune concernant l'accusation principale d'incendie criminel.

Le vendredi 1er, c'est l'interprétation des dommages causés lors de l'incendie qui posait problème. Me Gaudreault avait alors rappelé qu'on «ne peut pas limiter l'évaluation des dommages à la simple bâtisse. On parle d'un organisme d'aide communautaire, et ça a un impact.»