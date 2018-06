Violente collision impliquant un cyclomoteur à Rivière-du-Loup

Deux personnes ont été blessées lors d'une violente collision latérale entre une voiture et un cyclomoteur à la sortie 507 de l'autoroute 20 sur le boulevard Cartier à Rivière-du-Loup vers 21 h 15 mercredi soir.

Selon les informations obtenues sur place, la voiture s'est trouvée à couper la voie au cyclomoteur en se dirigeant vers l'autoroute. Des témoins ont aperçu le véhicule à deux roues circuler sans aucun phare activé tout juste avant l'accident.

Deux jeunes hommes prenaient place sur le scooter. Sous la force de l'impact, ils ont été propulsés par-dessus la voiture. Le conducteur a été plus sérieusement blessé. Tous deux ont été pris en charge par les pompiers et les paramédics et conduits au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.