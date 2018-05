Triple disparition à Mont-Carmel : deux hommes retrouvés vivants

Les trois hommes portés disparus dans le secteur du lac de l’Est à Mont-Carmel, mardi dernier, ont été retrouvés quatre jours plus tard, ce matin. Deux d’entre eux sont toujours vivants. Le troisième serait dans un état critique, et on craindrait pour sa vie.

Léon Drapeau, 75 ans de Mont-Carmel, son neveu Pierre Barrière, 57 ans de Montréal, et Ronald Fillion, 78 ans de L’Île-Perrot, ont pu être localisés samedi matin dans un secteur situé entre Saint-Athanase, au Témiscouata et le lac de l’Est, non loin de la frontière américaine, grâce à un citoyen qui a découvert une personne qui gisait inanimée au sol.

«Un appel a été logé au 911 et l’hélicoptère de la SQ a pu se rendre rapidement dans le secteur», d’indiquer le sergent Claude Doiron du service des communications de la Sûreté du Québec au Bas-Saint-Laurent.

À proximité, deux sauveteurs se sont d’abord rendus dans un chalet, où deux personnes vivantes s’y trouvaient, mais dans une condition physique précaire. «Les sauveteurs leur ont donné de l’eau et de la nourriture avant de retrouver l’autre personne qui gisait au sol à proximité du chalet», ajoute le sergent Doiron.

Les trois personnes ont ensuite été héliportées jusqu’au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup. Selon Claude Doiron, il s’agit bien des trois hommes portés disparus depuis mardi dernier, mais il n'est pas possible pour le moment de confirmer lequel des trois se retrouve dans un état critique.

Il est impossible de savoir, à l’heure actuelle, ce qui est arrivé aux trois hommes. Claude Doiron mentionne que les deux dont on ne craint pas pour leur vie seront rencontrés une fois que leur condition se sera améliorée. Précisons que le véhicule dans lequel ils prenaient place n’a toujours pas été retrouvé.

Collaboration : Maxime Paradis, Le Placoteux