Simulation d’un incident majeur à pohénégamook

La Ville de Pohénégamook désire informer la population qu’un exercice de mesures d’urgence aura lieu le samedi 26 mai, de 8 h 30 à 11 h. Celui-ci se déroulera vis-à-vis l’entreprise Poutrelles Internationales, située au 408, rue Jocelyn Bastille, à Pohénégamook.

Cet exercice a pour but de valider les procédures d’intervention du Service de sécurité incendie de la région et de plusieurs organisations gouvernementales et privées, en cas de situation d’urgence. Bien que plusieurs véhicules d’urgence seront présents sur les lieux, la Ville de Pohénégamook tient à souligner qu’il s’agit d’une simulation et que les fausses victimes sont des acteurs.

Le scénario de l’exercice prévoit un accident impliquant un wagon-citerne du CN immobilisé, un camion (chargeuse sur roues) ainsi qu’une mini-fourgonnette. Selon le scénario, le conducteur de la chargeuse sur roues, pris d’un malaise, perd le contrôle de son camion et percute la mini-fourgonnette avant de terminer sa course sur un wagon-citerne immobilisé sur une voie de contournement. Ce fardier, contenant des matières dangereuses, déverse une quantité importante de son chargement sur la chaussée, menaçant de contaminer la rivière à proximité. Des mesures adéquates devront être prises pour prendre en charge les occupants blessés de la fourgonnette, la contamination potentielle d’un ruisseau et du système d’égouts, l’évacuation des résidences aux alentours, la gestion des matières dangereuses, etc. Le volet communication à la population et aux médias est également testé.

Avec cet exercice, la Ville Pohénégamook souhaite vérifier la capacité d'intervention de son service de sécurité incendie, qui assure la coordination des mesures d’urgence sur son territoire. Il faut savoir qu’une centaine de pompiers recevront une formation en lien avec cette simulation. L’exercice vise également à mieux faire connaître aux participants le rôle de chacune des organisations impliquées lors de tel événement.

Les organisations suivantes participent à la simulation :