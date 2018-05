Plus de 100 plants de cannabis saisis à Témiscouata-sur-le-Lac

Les policiers de la MRC de Témiscouata ont procédé à une perquisition de stupéfiants, dans le cadre de l’opération Cisaille, dans une résidence située sur la route 232 ouest à Témiscouata-sur-le-Lac dans la matinée du 4 mai.

Sur les lieux, ils ont arrêté un suspect, un homme de 37 ans, pour des accusations de production de stupéfiants, ainsi que de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. Il sera possiblement remis en liberté sur engagement afin de comparaître à une date ultérieure.

Un peu plus de 100 boutures de cannabis, 2 kg (5 lbs) de cannabis et environ 1 500 $ en argent ont été saisis. Des ressources spécialisées, telle que l’escouade canine, étaient sur place et ont été mises à contribution.

C’est grâce à une enquête initiée par le poste de la MRC de Témiscouata, dans le cadre de l’opération Cisaille, qu’il a été possible d’effectuer cette perquisition et d’arrêter un suspect.