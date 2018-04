Vol Glasgow-Toronto : Jean-François Perreault blanchi

Le pilote d’Air Transat originaire de Cacouna, Jean-François Perreault, et son collègue Imrat Zafat Seyed, tous les deux accusés à l’été 2016 d’avoir eu les facultés affaiblies lorsqu’ils s’apprêtaient à commander un vol entre Glasgow et Toronto, ont été blanchis, ce 26 avril. Des preuves ont été détruites et n’ont donc pas été présentées en cour.

Selon la BBC, une agence de presse britannique, certains échantillons de sangs qui devaient révéler que le capitaine et l'officier dépassaient la limite légale d’alcoolémie peu avant le décollage de leur avion, le 18 juillet 2016, auraient été détruites par des employés d’un établissement carcéral. Devant le tribunal, les procureurs n’ont donc eu aucune preuve à présenter, alors l’audience a été annulée.

Rappelons que les deux hommes, âgés respectivement de 39 et 37 ans, étaient accusés en vertu de l’article 93 de la loi sur la sécurité des transports au Royaume-Uni. Celle-ci stipule notamment qu’il est interdit pour un pilote d’effectuer une fonction d’aviation lorsque la proportion d’alcool dans son sang, haleine ou urine dépasse la limite prescrite.

Selon les médias anglais, les deux accusés s’apprêtaient à piloter un appareil qui accueillait 250 passagers à l’aéroport de Glasgow. Toujours selon la BBC, Jean-François Perreault avait 32 milligrammes d’alcool pour 100 ml de sang, alors que l’officier Seyed avait 49 milligrammes d’alcool pour 100 ml de sang. La limite est établie par la loi à 20 milligrammes.

