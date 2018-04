Tremblement de terre près de La Pocatière

La terre a tremblé en début d’après-midi au nord-ouest de La Pocatière. En effet, à 13 h 36, Séismes Canada a enregistré un séisme d’une magnitude de 3,3.

L'épicentre se situe aux coordonnées 47.46 nord et 70.06 ouest, soit à environ 10 km de La Pocatière, à près de 60 kilomètres de Rivière-du-Loup et à 114 kilomètres de Québec.

La secousse de quelques secondes aurait été légèrement ressentie dans les régions de Kamouraska et de Charlevoix. Vers 15 h, Séismes Canada avait déjà reçu 17 signalements.

ZONE SISMIQUE CHARLEVOIX-KAMOURASKA

Localisée à 100 kilomètres en aval de la ville de Québec, la zone sismique de Charlevoix (ZSC) est la plus active de l'Est du Canada. Puisque la plupart des séismes se produisent sous le fleuve St-Laurent, entre le comté de Charlevoix sur la rive nord et le comté de Kamouraska sur la rive sud, cette région est aussi souvent nommée Zone sismique de Charlevoix-Kamouraska.