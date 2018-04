Écoles fermées en raison du mauvais temps

Toutes les écoles de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup sont fermées pour la journée. L'avis de fermeture a été prolongé pour l'après-midi concernant les écoles primaires. L'ensemble des écoles de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs sont également fermées pour la journée.

Les centres de formation professionnelle ont fermé pour l'avant-midi et les centres d'éducation des adultes ont suspendu les cours pour l'avant-midi du côté de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup. Les cours sont aussi suspendus au Collège Notre-Dame.

» Pour plus d'informations, consultez notre section Info-Tempête.

Les services de garde de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup demeurent ouverts, sauf à Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-Denis. Pour la CS du Fleuve-et-des-Lacs, les services de garde de Lac-des-Aigles, Packington, Pohénégamook (Marie-Reine-des-Coeur et Saint-Joseph), Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux et Saint-Michel-du-Squatec sont fermés pour la journée.

MÉTÉO

Un avertissement de pluie verglaçante émis par Environnement Canada est toujours en vigueur ce matin pour le KRTB. On attend de 5 à 25 mm de verglas jusqu'à ce soir sur la région. Les routes, trottoirs et stationnements deviendront glacés, glissants et dangereux. Un avertissement de pluie verglaçante est communiqué lors de la pluie tombe alors que le mercure se trouve sous zéro, ce qui cause la formation de verglas.

CONDITIONS ROUTIÈRES

La chaussée de l'autoroute 20 de La Pocatière à Trois-Pistoles est glacée, et la visibilité est bonne. La situation est la même sur l'autoroute 85 et la route 185 de Témiscouata-sur-le-Lac à Rivière-du-Loup. La route 232 est aussi glacée entre Témiscouata-sur-le-Lac et Rimouski. La route 132 est enneigée de Rivière-du-Loup à Saint-Simon.