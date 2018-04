Congé de Pâques : 864 constats d’infraction au Bas-Saint-Laurent

La Sûreté du Québec dévoile son bilan routier au terme du long congé de Pâques. Durant cette période de fort achalandage sur les routes, les policiers de la Sûreté du Québec ont intensifié leurs interventions et ont signifié plus de 8 300 constats d’infraction, dont plus de la moitié pour des excès de vitesse. Pour la région du Bas St-Laurent – Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine, on parle de 864 constats d’infraction qui ont été signifiés.

En plus des interventions pour les excès de vitesse, les policiers ont porté une attention particulière à plusieurs comportements qui contribuent ou sont en cause dans de nombreuses collisions causant des blessures graves ou des décès. Parmi ceux-ci, il y a l’utilisation du cellulaire au volant, le non-port de la ceinture de sécurité ainsi que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou une combinaison des deux.

Plus de 80 personnes ont été arrêtées en raison d’une capacité de conduite affaiblie. Des constats d’infraction ont également été émis à 17 conducteurs soumis à la mesure alcoolémie zéro. L’amende associée à cette infraction s’élève à 484 $ et 4 points d’inaptitude sont inscrits au dossier de conduite de la personne impliquée.

Bilan des collisions

Au cours de ce long congé, 105 collisions causant des dommages corporels sont survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec, ce qui représente une baisse de 23,9% par rapport à la même période l’an dernier. Trois personnes sont décédées dans deux collisions survenues dans les régions de la Montérégie et Mauricie-Lanaudière.

La sécurité routière, c’est l’affaire de tous

La clé du succès réside dans la poursuite des interventions policières, conjuguées à une conduite responsable de la part des usagers de la route, permettant de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès. Ce travail doit être réalisé avec la collaboration des usagers de la route. La cause première des collisions demeure la personne derrière le volant. Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables afin de contribuer à la sécurisation du réseau routier.