Fermeture de routes en raison des mauvaises conditions climatiques

Les mauvaises conditions climatiques qui s'abattent sur la région entrainent des complications pour les automobilistes ce matin. L'autoroute 20 est fermée de Lévis à La Pocatière dans les deux directions. Elle est également fermée entre La Pocatière et Rivière-du-Loup en direction ouest depuis 9 h. L'autoroute 85 est aussi fermée entre le Nouveau-Brunswick et Saint-Antonin en direction nord. La chaussée est enneigée et la visibilité, réduite.

Partout ailleurs sur le réseau routier des secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques, les routes sont enneigées et la visibilité varie de bonne à réduite selon les vents et les chutes de neige. La prudence est de mise sur le réseau routier du Bas-Saint-Laurent alors que cette tempête printanière se dirige progressivement d'ouest en est.

Les écoles primaires et secondaires des commissions scolaires de la région sont fermées pour la journée en raison des conditions climatiques.

TRAVERSES ANNULÉES

À noter que la traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon a annulé tous ses départs de 8 h, 12 h et 16 h de Rivière-du-Loup et ceux de 9 h 30, 14 h, et 17 h 30 de Saint-Siméon. Il est possible d'être informé de la reprise du service en composant le 418-863-7882

FERMETURES

Le siège social de Premier Tech à Rivière-du-Loup a fermé ses portes en après-midi. La préfecture de la MRC de Rivière-du-Loup sera également fermée pour le reste de la journée.

Ce texte sera mis à jour régulièrement. Suivez www.infodimanche.com pour être informés des changements concernant les conditions routières et les fermetures de routes.

