Faux billets de 100 $ au KRTB

La Sûreté du Québec a annoncé avoir procédé à l'arrestation de deux individus le jeudi 15 mars à Trois-Pistoles relativement à de la fausse monnaie, en l'occurrence des billets de 100 $. Les suspects sont âgés de respectivement 17 et 27 ans, tous deux de Trois-Pistoles.

C'est une plainte d'un commerçant qui a mené à l'interception des deux suspects, vers 20 h 30, alors qu'ils se déplaçaient à bord d'un véhicule sur la route 132. Après avoir été interrogés au poste de la MRC des Basques, ils ont été remis en liberté sous promesse de comparaitre devant le tribunal à une date ultérieure.

UNE VINGTAINE DE BILLETS

L'enquête de la SQ tend à démontrer que les deux hommes ont réussi à écouler environ une vingtaine de faux billets de 100 $ dans plusieurs municipalités du KRTB au cours des derniers jours en plus, et c'est sans compter les tentatives qui ont échoué.

Ces faux billets sont de piètre qualité et auraient tous le même numéro de série soit EKV5678514 imprimé sur un papier plastique imitant le polymère des vrais billets canadiens. En examinant d’un peu plus près ces faux billets, toute personne attentive réalisera qu’il s’agit de faux en le comparant avec un billet authentique.

Pour plus d'informations sur les différences et caractéristiques des faux et vrais billets, consulter le site Internet à l'adresse suivante : www.banqueducanada.ca/billets

INTERDICTION



La Sûreté du Québec rappelle qu’il est interdit de remettre en circulation un billet de banque que l’on sait être faux. Des accusations en vertu du Code criminel pourraient être déposées. Les citoyens en possession d’un ou de plusieurs faux billets sont invités à contacter la SQ qui poursuit son enquête.