Perquisitions à Rivière-du-Loup et Saint-Épiphane

Les agents de la Sûreté du Québec ont mené deux perquisitions, ce vendredi 23 mars, dans les secteurs de Rivière-du-Loup et Saint-Épiphane. Impossible de savoir, pour le moment, si ces deux actions sont liées.

À Rivière-du-Loup, les policiers se sont présentés derrière un bloc à logements de la rue Fraserville en avant-midi. Selon nos informations, un maitre-chien de l’escouade canine a également été dépêché sur place.

Du côté de Saint-Épiphane, les agents de la paix ont frappé sur la rue Gagnon. Trois autopatrouilles s’y trouvaient toujours en fin d’avant-midi, tout comme un maitre-chien.

Le porte-parole de la SQ, Louis-Philippe Bibeau, confirme qu’un déploiement policier a eu lieu dans notre région. Pour le moment, il était impossible d’en savoir davantage sur les actions menées. On ne peut pas non plus affirmer que les deux perquisitions sont réalisées conjointement.

Davantage d’informations suivront.