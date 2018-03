35 000 livres de courrier à remettre sur roues

La tempête d'hier n'a pas facilité les déplacements sur les routes de la région. Plusieurs automobilistes en ont fait les frais. Des conducteurs de poids lourds aussi, comme ce fut le cas à Saint-Louis-du-Ha! Ha! alors qu'un camion semi-remorque s'est renversé en bordure de la route 185 au kilomètre 50 en matinée. Ce n'est que jeudi qu'il a pu être remorqué.

L'opération de remorquage n'a pas été facilitée puisqu'il était exclu de vider la cargaison de 35 000 livres pour remettre la remorque sur les roues. La raison est bien simple, il s'agissait de courrier. Hors de question, donc, de perdre une enveloppe ou un colis lors du transbordement.

Garage Laforge et Frères, Service Routier Éric Robichaud et Remorquage 2000 ont uni leurs forces pour extirper le mastodonte de sa fâcheuse position sans abimer la remorque et son contenu. La route a été fermée pendant une vingtaine de minutes, la circulation s'est ensuite effectuée par alternance le temps de finaliser l'opération.

Le camion a subi des dommages lors de la sortie de route, mais la remorque s'en sort indemne et le courrier a finalement pu se rendre à destination.