Vols qualifiés: Guillaume Léveillé arrêté

Guillaume Léveillé, le suspect de la série de vols qualifiés, incluant ceux de Chaussures Rioux et de la pharmacie Familiprix de Rivière-du-Loup les 22 et 23 février derniers a été arrêté. Selon nos informations, il était en compagnie de deux autres complices.

Léveillé a été arrêté dans une résidence de la rue de Boulogne à Saint-Jérôme dans les Laurentides en compagnie de deux autres complices. Le suspect faisait l’objet d’un mandat d’arrestation. Les deux autres suspects sont un homme et une femme âgés respectivement de 32 et 27 ans.

Rappelons que Léveillé est suspecté d'être l'auteur de pas moins de 11 vols été commis à la fin février, soit 6 entre le 23 et le 24, dont cinq le 24 février seulement. Outre ceux de Rivière-du-Loup, des commerces ont subi le même sort à La Pocatière, Cap-Saint-Ignace, Montmagny et dans la région de la Capitale-Nationale. Les autres vols ont été commis dans la région de Montréal et Laval.

Sur le profil Facebook du suspect, une publication datant du 12 février 2012 laisse croire qu'il n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. L'inscription «Premier vol» a été épinglé.

Les trois individus devraient comparaître aujourd’hui afin de répondre à plusieurs chefs d’accusation en lien avec cette série de vols qualifiés.