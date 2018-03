Vols qualifiés : le suspect dans le collimateur de la SQ

L’identité du suspect de la série de vols qualifiés, incluant ceux de Chaussures Rioux et de la pharmacie Familiprix de Rivière-du-Loup les 22 et 23 février derniers est maintenant connu. La Sûreté du Québec, via son Service des enquêtes sur les crimes majeurs, demande l’aide de la population afin de localiser Guillaume Léveillé, un individu de 32 ans, qui est considéré comme le principal suspect.

Guillaume Léveillé fait l’objet d’un mandat d’arrestation. Il est résident de St-Jérôme. Selon les informations obtenues en cours d’enquête, il se trouverait présentement dans cette localité. Il pourrait également être accompagné d’une femme, du même âge, ayant des cheveux longs teints de couleur rouge.

Rappelons que pas moins de six vols ont été commis entre le 23 et le 24 février, dont cinq le 24 février seulement. Outre ceux de Rivière-du-Loup, des commerces ont subi le même sort à La Pocatière, Cap-Saint-Ignace, Montmagny et dans la région de la Capitale nationale.

DESCRIPTION

Taille : 1, 75 m (5pi 9 po)

Poids : 64 kg (140 lb)

Cheveux : bruns

Yeux : bruns

La Sûreté du Québec met en garde la population, le suspect pourrait être armé. S’il est aperçu, le corps policier recommande de ne pas tenter de l’interpeller ou d’entrer en contact avec lui, mais plutôt de composer immédiatement le 911.

Toute information pouvant permettre de localiser cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.