Deux perquisitions à Rivière-Bleue

Deux individus ont été arrêtés le mercredi 14 mars à Rivière-Bleue dans le cadre de deux perquisitions simultanées menées par les policiers du poste de la MRC de Témiscouata. Les policiers ont découvert une certaine quantité de cannabis et de méthamphétamine.

Les perquisitions ont eu lieu en matinée dans un immeuble à logement de la rue St-Joseph Nord situé à Rivière-Bleue. «Le but était de mettre fin aux activités de la revente de stupéfiants», souligne le relationniste de la SQ, Claude Doiron.

Les deux hommes arrêtés sont âgés de 23 et de 45 ans. Ils sont demeurés détenus en attendant de comparaitre plus tard en après-midi au palais de justice de Rivière-du-Loup. Ils feront face à certains chefs d’accusation en matière de trafic et de possession de stupéfiants.

INFORMATION

C'est une information transmise par le public qui a mené à l'ouverture de l'enquête. «Les résultats probants démontrent l'importance de cette collaboration», souligne le sergent Doiron.

Ce dernier rappelle que toute information sur des actes criminels ou des évènements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou à l’organisme Échec au Crime au 1 800 711-1800 en toute confidentialité.