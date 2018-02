Conduite avec les facultés affaiblies causant la mort : Gilles Rousseau cité à procès

À la suite de l'enquête préliminaire tenue le 28 février au palais de justice de Rivière-du-Loup, la juge Luce Kennedy a ordonné la tenue du procès du septuagénaire Gilles Rousseau de Trois-Pistoles, accusé entre autres de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort.

Les faits remontent au 12 mai 2017. Vers 16 h 30, une camionnette et une voiture ont été impliqués dans une violente collision près de l'intersection du 2e rang Est et de la route 293 à Notre-Dame-des-Neiges. Une femme de 35 ans, Marie-Madgala Charles de Montréal, était passagère dans la Ford Focus conduite par l'accusé et a malheureusement succombé à ses blessures au centre hospitalier. Un autre homme de Trois-Pistoles et Gilles Rousseau avaient également été blessés dans cet accident de la route.

Cinq témoins ont été entendus lors de l'enquête préliminaire qui a duré une demi-journée. Toute la preuve présentée est accompagnée d'une ordonnance de non-publication jusqu'à la tenue du procès.

NOUVELLES ACCUSATIONS

Au terme de cette procédure, la Couronne, représentée par Me Manon Gaudreault, a déposé quatre nouveaux chefs d'accusation contre Gilles Rousseau. Il s'agit de conduite avec plus de 80 mg d'alcool pour 100 ml de sang causant un accident mortel, d’une autre accusation de conduite avec un taux d’alcool dépassant la limite permise causant un accident avec des lésions, de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions et conduite dangereuse causant des lésions. Ces trois derniers chefs concernent l’autre homme au volant de la camionnette qui a été impliqué malgré lui dans cet accident.

L'accusé faisait déjà face à deux chefs d'accusation de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort. L'avocat de la défense, Marc Delisle, a indiqué que son client allait opter pour un procès devant juge seul. La suite des procédures aura lieu le 16 avril prochain.

