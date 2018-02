Un véhicule heurte un poteau à Saint-Antonin

La chaussée glacée a causé des ennuis à un automobiliste cet après-midi peu après 13 h sur le chemin Lavoie à Saint-Antonin. Le conducteur a perdu la maitrise de son véhicule qui a terminé sa course contre un poteau électrique.

On ne dénombre aucun blessé. Le Service de sécurité incendie de Saint-Antonin a été appelé afin de sécurité les lieux de l'accident, en raison du poteau qui s'est incliné après l'impact. Une remorqueuse a été nécessaire pour sortir le véhicule enlisé dans la neige et coincé contre le poteau. Une équipe d'Hydro-Québec se rendra sur place pour vérifier l'état des équipements et réparer les bris.